روسيا تموّل أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن مركز الصادرات الروسية تمويل وتأمين عقد أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، حيث سيتم تزويد القاهرة بـ 1300 عربة قطار. ووفقاً للبيان، سيتم تمويل الصفقة بقيمة 1 مليار يورو، وتصنع العربات مجموعة «ترانس ماش هولدينغ» الصناعية الروسية الهنغارية، حيث تم توقيع الاتفاقية مع شركة سكك الحديد الوطنية المصرية في القاهرة.

وأشار البيان، وفق الموقع الإلكتروني «روسيا اليوم» إلى أن التمويل سيكون عن طريق بنك Roseximbank، وبنك التصدير والاستيراد الهنغاري، حيث سيتم تقديم القروض في إطار التغطية التأمينية وسيتم إتمام عمليات تسليم العربات بحلول عام 2022.

وتعد صفقة 1300 عربة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، حيث ينص الاتفاق على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية، كما نص الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%.

كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة. وقسمت مصر العربات الجديدة إلى 1000 عربة للدرجة الثانية المميزة، 201 درجة أولى وثانية مكيفة، بالإضافة إلى 91 عربة قوى. وأوضحت مصادر بالسكك الحديد أن الشركة الروسية وافقت على طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتحويل 500 عربة من المميزة لتصبح مكيفة دون أي زيادة في الأسعار.