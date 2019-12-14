20 عملية اغتيال استهدفت نشطاء الاحتجاجات العراقية

المصدر: بغداد - البيان

قال ناشطون في ساحات التظاهر والاعتصام إن أكثر من 20 عملية اغتيال نفذت في الشهرين الماضيين، إضافة إلى حالات اختطاف عديدة لم يتم الإعلان عنها لأسباب تتعلق بإمكانية التوصل إلى إطلاق المختطفين، من دون التطرق إلى الخاطفين.

وبحسب مصادر أمنية، فإن «أغلب عمليات الاغتيال التي نفذت في العاصمة والمحافظات ضد ناشطين، كانت تجري بعد خروج الضحية من مكان التظاهر، مثل ساحة التحرير أو فلكة التربية في كربلاء، أو ساحة البحرية في البصرة». واعتبرت المصادر أن تشابه طرق الاغتيالات، والتي تنفذ كلها بإطلاق الرصاص، تؤشر على أن «المنفذين هم من جهة واحدة».

وكانت مصادر أخرى قد كشفت عن سيناريو خطف الناشطين في أزقة البتاويين القريبة من ساحة التحرير، مشيرة إلى أن فصيلاً مسلحا يختطف الناشطين بعد إعداد قوائم بأسمائهم من جهاز أمني حساس يقوم بمتابعتهم وتصويرهم. ومنذ انطلاق التظاهرات قبل أكثر من شهرين، اُعلن عن مقتل 11 ناشطا وإصابة 8 آخرين، في محافظات بغداد، البصرة، ميسان، كربلاء، والناصرية.