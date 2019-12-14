ميهوبي: المهم العمل على إنجاح الجزائر

المصدر: الجزائر- وكالات

أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر، عز الدين ميهوبي، أنه لن يتقدم بطعن ولا احتجاجات في نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ووعد ميهوبي أمس عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، بالعمل دائماً عاملاً على إثراء البرنامج الذي تقدم به للشعب الجزائري.

وأضاف «ما زلت مؤمناً بهذا البرنامج، ووجدت كل التجاوب في التجمعات ومن خلال اللقاءات الجوارية، أو مواقع التواصل».

وتقدم ميهوبي بالشكر إلى الجالية التي دعمته، ما يؤكد على جسور الثقة، مشيراً أن ما كان يهمه هو العمل على إنجاح الجزائر، وليس إنجاح نفسه.

وقال ميهوبي لأعضاء حزبه «امتلكت الشجاعة في هذا الظرف بالذات للتخلص من تهمة سياسية تم إلصاقها بنا، تقدمت برصيدي الشخصي الفكري الثقافي العلمي، واعتقد أنه البرنامج الأقوى لمجابهة التحديات، هدفنا كان إنجاح الانتخابات، وسنواصل تعزيز عمل مؤسسات الدولة».

وتحدث ميهوبي عن مستقبل حزبه، حيث كشف عن التحضير لمؤتمر استثنائي، خلال السداسي الأول من العام المقبل، لتمتين الحزب والاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة.