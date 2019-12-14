بن فليس: سأسلّم مشعل «طلائع الحريات» للشباب

المصدر: الجزائر- وكالات

أعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الجزائرية علي بن فليس بأنه سيسلم مشعل حزب طلائع الحريات للإطارات الشباب فيه.

ولمح بن فليس خلال الندوة الصحافية التي نظمها أمس عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات إلى استقالته من حزب طلائع الحريات خلال الأيام المقبلة.

وأكد بن فليس بأنه سينظم خلال الأيام المقبلة اجتماعاً تقييمياً في الحزب يتمحور حول الوضع السياسي الجديد في البلاد أين قال إنه سيسلم مشعل الحزب للشباب وسيرجع القرار الأخير إليهم.

وأضاف بن فليس أن ترشحه للانتخابات الرئاسية جاء استجابة لنداء الواجب الوطني لكونه رجل دولة لا يتهرب من المسؤولية.

وأشار إلى أنه عرض برنامجاً واقعياً وصريحاً على الشعب الجزائري أراد من خلاله إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

كما وجه بن فليس شكره لكل أفراد الشعب الجزائري الذين منحوه أصواتهم وثقتهم كما وجه شكره أيضاً للسلطة الوطنية للانتخابات ورئيسها محمد شرفي.