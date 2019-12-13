فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر

المصدر: وكالات

أعلنت الجزائر اليوم الجمعة فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون في انتخابات الرئاسة التي تأمل السلطات أن تنهي اضطرابات مستمرة منذ شهور، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة المظاهرات.

وأعلن فوز تبون بأكثر من نصف عدد الأصوات مما يلغي الحاجة لإجراء جولة ثانية. وشغل تبون منصب وزير الإسكان أثناء حكم بوتفليقة ثم تولى رئاسة الحكومة لفترة وجيزة قبل أن يختلف مع مقربين من الرئيس السابق.

وقالت السلطات إن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت أمس الخميس بلغت 40 بالمئة. وذكرت وسائل إعلام رسمية أنها نسبة مرتفعة بما يكفي لتبرير قرار إجراء انتخابات على الرغم من المقاطعة.

لكن المحتجين ما زالوا يعتبرون الانتخابات غير شرعية ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في احتجاجات اعتراضا على نتيجة الانتخابات.