وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين بأحد سجون الرياض

المصدر: الرياض-وكالات

أعلن الناطق باسم المديرية العامة للسجون في السعودية، أمس، أن أحد سجون الرياض تعرض لحريق، مما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات عدة أشخاص.



وأوضح اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أن الحادثة وقعت فجراً عندما تعرض الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق. وقال إنه جرى على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه، وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأشار نحيت إلى أن المختصين وبمساندة من الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين من نزلاء الجناح.