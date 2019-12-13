انتخابات الرئاسة في الجزائر إلى الدور الثاني بنسبة مشاركة بلغت 41.14%

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية في الجزائر 41.14%، حسب ما أعلنه صباح اليوم الجمعة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت النسبة قد عرفت ارتفاعا تدريجيا، حيث بلغت 7،92 بالمائة في حدود الـ11 صباحا بتوقيت الجزائر ثم 20،43 بالمائة في حدود الساعة الثالثة مساء، لتبلغ 33،06 بالمائة على الساعة الخامسة مساء، وفق وكالة الانباء الجزائرية (واج).

إلى ذلك، ذكرت قناة النهار الجزائرية في تغريدات عبر حسابها على تويتر أن لا أحد من المرشحين الخمسة تمكن الحصول على الأغلبية في الدور الأول، وبالتالي ستشهد الجزائر لأول مرة في تاريخها التوجه إلى دور ثان من الانتخابات الرئاسية.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم إجراء الدور الثاني خلال الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر 2019 و6 يناير المقبل.