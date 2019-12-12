انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين بعد توقف

المصدر: الرياض - د.ب.أ

بدأ مشروع قطار الحرمين السريع في السعودية، أمس، تسيير أولى رحلاته من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، وذلك بعد توقف لأكثر من شهرين بعد حريق في إحدى محطاته. وكانت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة، غربي المملكة، شهدت يوم 29 سبتمبر الماضي حريقاً ألحق أضراراً بمبنى وبعض منشآت المحطة، ما تسبب في توقف تسيير رحلات القطار.

وقال بيان رسمي، أمس، إن رحلات القطار استؤنفت عبر محطة مطار الملك عبد العزيز الجديد الأربعاء بين جدة والمدينة المنورة مروراً بمحطة رابغ، فيما يتوقع أن تُستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة خلال الأسبوع المقبل. وتبلغ مساحة المحطة 99 ألف متر، وطاقتها الاستيعابية 3204 مسافرين في الساعة، وتضم المحطة منصة ركاب يبلغ طولها 519 متراً.