أكثر 390 ألف يمني نزحوا من ديارهم بسبب الحرب

المصدر: عدن - د.ب.أ

ذكرت منظمة الهجرة الدولية، أمس، أن أكثر 390 ألف يمني، نزحوا من ديارهم منذ بداية العام الجاري بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت المنظمة إنه «منذ بداية هذا العام حتى الآن، نزح ما يقارب 393 ألف يمني بسبب الصراع في الغالب»، مضيفة أنها «تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم». ويضاف هذا العدد إلى أكثر من ثلاثة ملايين نازح منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وانقلابها على الشرعية.