سقوط مقذوفات حوثية على مستشفى في جازان

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن الدفاع المدني السعودي، أمس، سقوط مقذوفات أطلقت من اليمن على مستشفى ومرافق مدنية في منطقة جازان جنوب غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، عن الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني القول: «فرق الدفاع المدني باشرت مساء (الثلاثاء) عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية (كاتيوشا) أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى».

وأكد القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.