السعودية: القتل والسجن لمرتكبي الاعتداء على منفذ الوديعة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكاماً تراوحت بين القتل والسجن بحق 11 متهماً، وبرأت متهماً آخر، ضمن خلية إرهابية نفذت هجوماً على منفذ الوديعة الحدودي، الواقع بين المملكة واليمن، بثلاثة صواريخ جراد وأربعة براميل متفجرة تزن 1000 كجم من المواد شديدة الانفجار.

وذكر بيان رسمي، نشرته صحيفة «الرياض» السعودية أن «المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، نطقت (الأربعاء)، بالحكم على خلية مكونة من 12 شخصاً، وأصدرت حكمها الابتدائي على المتهم الأول بالقتل، وتراوحت الأحكام على البقية ما بين ست سنوات و27 سنة، وبرأت المتهم الثامن».