الجيش السوري يعيد فتح الطريق الدولي الحسكة - حلب

المصدر: الحسكة - سانا

عادت حركة النقل العامة على الطريق الدولي الحسكة - حلب بعد استكمال وحدات الجيش السوري عمليات انتشارها وتأمين المناطق على محاور الطريق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» في الحسكة أنه تم فتح الطريق الدولي الحسكة - حلب أمس، أمام حركة النقل والسير بعد استكمال انتشار وحدات الجيش في المنطقة. وأشارت إلى أن عناصر الهندسة في الجيش السوري فكّكت العديد من العبوات الناسفة والألغام من محيط صوامع عالية على أوتستراد الحسكة - حلب الدولي.

وكانت وحدات الجيش بدأت الانتشار في محيط الطريق من الجهة الجنوبية بغية تأمينه وحماية المدنيين في القرى المحيطة به انطلاقاً من بلدة تل تمر وصولاً إلى صوامع عالية كمرحلة أولى واستمر الجيش بانتشاره وتعزيز نقاطه باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة الرقة وصولاً إلى قرية التروازية.

ويمتد الطريق الدولي الحسكة - حلب على طول المنطقة الشمالية والشرقية من سوريا ويربط شمال البلاد بغربها وهو يمتد من الحدود العراقية انطلاقاً من بلدة اليعربية مروراً بمدن القامشلى والحسكة وبلدة تل تمر شمال غرب الحسكة ليصل إلى عين عيسى بريف الرقة ومن ثم منبج بريف حلب الشمالي وصولاً إلى مدينة حلب.

انفجار لغم

في الأثناء، أصيب مدني بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في محيط بلدة كرناز بريف حماة الشمالي.

وذكرت «سانا» أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة انفجر في الأراضي الزراعية الشرقية لبلدة كرناز التابعة لناحية السقيلبية بريف حماة الشمالي ما تسبب بإصابة مدني بجروح. وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب إلى مشفى السقيلبية الوطني لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.