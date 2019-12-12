السيسي يدعو إلى رد جماعي وحاسم في التعامل مع الإرهاب

المصدر: القاهرة ـ د.ب.أ

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن يكون هناك «رد جماعي وحاسم» في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له.

وقال السيسي خلال كلمة في منتدى «أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أفريقيا» الذي انطلقت فعالياته أمس ونقلها التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، إن «مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار في أفريقيا والعالم هو معالجة الأسباب الجذرية لمشكلات الأمن».

وأضاف أن منتدى أسوان منصة للحوار لتدعيم مساعي القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الأفريقي، مؤكدا أن المنتدى يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمعات الأفريقية من تفشي الإرهاب.

وأشار السيسي إلى نجاح القارة السمراء في صياغة أجندة التنمية 2063 لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية، وأيضا مبادرة إسكات البنادق بحلول 2020.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار القارة الأفريقية، استناداً إلى مبدأ سيادة الدول والدور المحوري للحكومات في صياغة اتفاقيات السلام وخطط التنمية وفقاً للأولويات الوطنية، بما يرسخ الملكية الوطنية لهذه الجهود. كما أكد التزام الدول الأفريقية بتحقيق التنمية المستدامة.