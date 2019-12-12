الأحزاب الكردية تشترط «الاتفاق النفطي» قبل التصويت على الحكومة

المصدر: بغداد - عراق أحمد

كشف مصدر سياسي كردي، عن اتفاق الأحزاب الكردية الرئيسة على موقف موحد إزاء تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وتشكيل وفد يمثلها للتفاوض مع بغداد بشأن تعديل الدستور والانتخابات المبكرة.

وقال المصدر الكردي، إن «نائب رئيس إقليم كردستان مصطفى سيد قادر عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، لبحث الموقف الكردي من عملية تسمية رئيس الوزراء المقبل».

وأضاف أن «الاجتماع تمخض عنه الاتفاق بأن يصوت الكرد بشكل جماعي على الحكومة الاتحادية المقبلة شرط موافقتها على تنفيذ الاتفاق المالي والنفطي الذي وقعته حكومة الإقليم مع الحكومة العراقية قبل أيام». وأشار إلى أن «الأحزاب الكردية اتفقت أيضاً على تشكيل وفد يمثل الكتل الكردستانية للتفاوض بشكل موحد على قضايا تعديل الدستور والانتخابات المبكرة وتشكيل الحكومة المقبلة».

وكشف عضو الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، عن شروط الكرد للموافقة على رئيس الحكومة الجديد، مبيناً أن «الأحزاب الكردية لن تسمح بعودة المفاوضات التي توصلت إليها مع حكومة عادل عبد المهدي، إلى الصفر».