إصابات فلسطينية برصاص الاحتلال في غزة والضفة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الأعيرة النارية عليهم، خلال محاولتهم الدخول إلى مناطق 48 عبر الفتحات الموجودة في جدار الفصل قرب قرية نزلة عيسى شمال طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه العشرات من العمال الفلسطينيين. وكثفت قوات الاحتلال تواجدها في محيط الجدار لمنع العمال من الدخول، فيما استنكرت النقابات العمالية الفلسطينية الموحدة بطولكرم اعتداءات قوات الاحتلال على العمال.

من جهة أخرى أطلقت زوارق الاحتلال النار، فجر أمس، صوب مراكب الصيادين بخان يونس جنوبي غزة. واستهدفت زوارق الاحتلال الصيادين في ساعات الفجر الأولى داخل المنطقة المسموح الصيد بها.

إصابة شاب

وأصيب شاب برصاص الاحتلال على البوابة الزراعية المقامة على جدار الضم غرب بلدة قفين شمالي طولكرم. ووصل الشاب علاء بسام أبو بكر (24 عاماً)، إلى المستشفى مصاباً بعيار ناري في رجله اليسرى ووصفت حالته بالمتوسطة.

مستوطنون

واعتدى عشرات المستوطنين، أمس، على رعاة الأغنام في خربة يانون جنوبي نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (معا) عن غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية قوله إن عشرات المستوطنين من مستوطنة «777» المقامة على أراضي خربة يانون، بحماية جيش الاحتلال طردوا رعاة الأغنام من المنطقة.