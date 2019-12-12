الأردن يدين انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

المصدر: عمان - د.ب.أ

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك. ولفتت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الليلة قبل الماضية إلى أن الإدانة تأتي بعد قيام أحد أعضاء «الكنيست» السابقين، ترافقه مجموعة من اليهود الأشد تطرفاً، بأداء طقوس دينية على مدخل باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، ثم دخول الحرم بحماية شرطة الاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، رفض هذه الانتهاكات «التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي». وحذّر الفايز من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، وطالب إسرائيل بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.