مصر تؤكد أهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكدت مصر أمس أنها ماضية بخطى جادة وواثقة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، مشددة على أهمية تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة.

وجاء في بيان أصدره مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: «شهد العام الجاري في مصر تحقيق خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، تجسيداً لما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو».

وحسب البيان، «كان من أهم تلك الخطوات إقرار تعديلات الدستور التي رسخت التمييز الإيجابي للمرأة بغرض تمكينها في مختلف نواحي الحياة، وأضفت صفة الديمومة على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج في مجلس النواب، إلى جانب الإجراءات التشريعية والتنفيذية المتخذة لتمكين تلك الفئات في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان».

ووفق البيان، «شهد العام الجاري أيضاً إصدار القانون الجديد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وإصدار البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسّعة، والذي انطوى على إيجابيات كثيرة».