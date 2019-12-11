ضوء أخضر بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

انسجاماً مع قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، أعطى رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس موشيه ليون الضوء الأخضر لممثلي وزارة الخارجية الأمريكية ببناء مقر جديد للسفارة في القدس.

وقالت مواقع عبرية إن القرار جاء عقب اجتماع رئيس بلدية الاحتلال في القدس مع ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية، وجرى الاتفاق خلاله على إقامة مبنى خاص بالسفارة الأمريكية في حي «تلبيوت» الاستيطاني بالمدينة، وذلك بعد الحصول على مخطط وترخيص مبنى السفارة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة «معا» عن ليون قوله لوسائل إعلام إسرائيلية: «تلقت السفارة الأمريكية (أمس) ضوءاً أخضر من بلدية القدس. في غضون ستة أشهر سنصل إلى مراحل متقدمة وفي غضون بضع سنوات، سنتمكن من افتتاح المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس».

وتناول الاجتماع القضايا اللوجستية المتعلقة بالتخطيط والترخيص لهيكل السفارة في المستقبل. وذكرت صحيفة معاريف العبرية «أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الموقع النهائي للسفارة، لكن من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة في الأشهر المقبلة، عقب قرار بين موقعين مقترحين في المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تقرر نقل محطة السكك الحديدية الخفيفة بناءً على طلب جهاز المخابرات الأمريكية».

وتسابق إسرائيل الزمن في مخططها تهويد القدس، مستفيدة من الدعم الكبير لها من جانب الإدارة الأمريكية، وعلى نحو أكبر في عهد ترامب. دبي - البيان