اجتماع جديد بشأن سد النهضة في واشنطن 13 يناير

المصدر: واشنطن، القاهرة - وكالات

يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن 13 يناير لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأصدر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بياناً مشتركاً مع ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة بعد اجتماع حول مشروع سد النهضة، جاء فيه أن المحادثات بين الدول الثلاث ستتواصل في يناير المقبل.

وذكر البيان أن القادة «اتفقوا على أن المسار الاستراتيجي للاجتماعين الفنيين المقبلين ينبغي أن يكون تطوير القواعد الفنية والمبادئ التوجيهية لملء وتشغيل سد النهضة»، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف البيان أن «تنفيذ قواعد الملء والتشغيل ستقوم بها إثيوبيا، ويمكن تعديلها من الدول الثلاث». وأشار إلى أن القادة «سيجتمعون في واشنطن يوم 13 يناير 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية المقبلة في الخرطوم وأديس أبابا، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق».

وفي سياق متصل، صرح وزيرا الخارجية والموارد المائية والري المصريان، في بيان، بأن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم في الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020.