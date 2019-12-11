السجن غيابياً لخمس سنوات ضد محمد علي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابياً لمدة خمس سنوات ضد رجل الأعمال والمقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي، حسب ما قال مسؤول قضائي، أمس.

وقال المسؤول «أودعت محكمة جنايات القاهرة (الاثنين) حيثيات حكمها الصادر في نوفمبر الماضي، بالسجن خمس سنوات غيابياً على المقاول الهارب محمد علي وتغريمه 50 ألف جنيه (3000 دولار) في قضية التهرب ضريبي».

وأوضح المسؤول القضائي أن المحكمة أيضاً ألزمت علي برد قرابة 48 مليون جنيه (حوالي 3 ملايين دولار) لمصلحة الضرائب المصرية، كقيمة ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المستحقة عليه.