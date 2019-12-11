استجواب البشير بشأن انقلاب 1989

المصدر: الخرطوم - وكالات

أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمس، استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو 1989 الذي قام به البشير بمساندة الإخوان ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين للصحافيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم «تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989».

وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر الفائت حول انقلاب العام 1989 والذي أوصل البشير للسلطة.

وصل البشير إلى مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش ممسكين أسلحة رشاشة وارتدى الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه). ومكث البشير داخل مقر النيابة حوالي ساعة.

وخارج مقر النيابة، تجمهر عشرات المحتجين وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق «كوبر بس»، في إشارة للسجن المحبوس فيه البشير.

كما رددوا «قتلت الناس يا رقاص»، في إشارة لعادة البشير الرقص بالعصا أمام مؤيديه. وأضاف الأمين «لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية أنها قضية سياسية حيث مضى عليها ثلاثون عاماً وحدثت كثير من المتغيرات» مذاك.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق. وقال «اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق ولا يتحدث إليها».

كما يحاكم البشير بتهم الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية على نحو غير قانوني. ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية يوم السبت المقبل.