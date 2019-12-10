محمد بن راشد : مجلس التعاون والأخوة الخليجية سيبقيان

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء أن مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل .. وأمل المنطقة.

وقال سموه، في تغريدة عبر "تويتر": "مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "مجلس التعاون سيبقى .. والأخوة الخليجية ستبقى .. لأنها ضمانة عربية للمستقبل .. وأمل المنطقة في أن نكون جزءاً من صناعة وصياغة مستقبل العالم".

وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وفد الدولة الذي شارك في القمة الأربعين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في قصر الدرعي بالعاصمة السعودية الرياض، عصر اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.