مصر تنفذ حكم الإعدام بحق مرتكب هجوم كنيسة مارمينا

المصدر: د ب ا

قالت مصادر أمنية مصرية إن مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام شنقًا، الصادر بحق "الارهابي" إبراهيم إسماعيل منفذ الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، ما أدى لقتل ثمانية أقباط، وأمين شرطة مُكلف بتأمين الكنيسة.

ووفق المصادر، تم تسليم الجثمان الى ذويه عقب التنفيذ لإتمام إجراءات دفنه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر 2017، حيث ألقت الاجهزة الأمنية القبض على مرتكب الهجوم ابراهيم إسماعيل، ووجهت له النيابة اتهامات "القتل العمد وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وتولي قيادتها واعتناق الفكر التكفيري".

كانت محكمة أمن الدولة العليا، قضت في 12 مايو الماضي بالإعدام شنقاً للمتهم ابراهيم إسماعيل، وقالت في أسباب حكمها، إن "ما أتاه المتهم، من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة باعتباره إرهابيا عملا لأحكام قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابين".