من هو الدكتور نايف الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

وافق المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته ال40 في الرياض على تعيين مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف لمنصب امين عام مجلس التعاون الخليجي.

ويشغل الدكتور نايف الحجرف منصب وزير المالية في الكويت، وكان في السابق رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت، كما كان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض. كما عين الدكتور نايف وزيراً للمالية، ووزيرا للتربية والتعليم العالي.

وعلاوة على ذلك، كان الدكتور نايف مستشاراً مالياً في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط. كما كان الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول. بالإضافة إلى ذلك، كان الدكتور نايف نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للديناميات المحدودة، ومساعد نائب الرئيس للخدمات الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

والدكتور نايف حاصل على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، ودكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هال.