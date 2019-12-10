السيول تغرق منازل في لبنان والصرف الصحي يعجز عن الاستيعاب

المصدر: بيروت - وكالات

أغرقت الأمطار الغزيرة والسيول، أمس، منطقتي الجناح - السان سيمون والسلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي، حيث تحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، وأغرقت السيارات بالكامل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن «مياه الأمطار اختلطت بمياه الصرف الصحي التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من المياه». وقالت الوكالة إن سكان المنطقة عمدوا «بمبادرات شخصية على فتح بعض المجاري لتصريف المياه، وسط مناشدات لبلدية الغبيري للتدخل.

وعمد بعضهم إلى استعمال ألواح التزلج المائي للتنقل في المنطقة، بعدما تعذر عليهم التنقل مشياً». وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت تسجيلات مصورة توضح غرق منطقة السلطان إبراهيم بمدخل بيروت الجنوبي أيضا، مستخدمين وسم (لبنان يغرق) على غرار (لبنان ينتفض).