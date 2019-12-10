تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الرئاسة السورية، إغلاق حسابها على تويتر، بعد بث مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية والتي منعت عرضه على محطته.

وقالت الرئاسة السورية، في حسابها على فيسبوك "قبل قليل وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية التي تم منع عرضها على المحطة، قام موقع تويتر بإغلاق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر".

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد أجريت المقابلة الشهر الماضي وكان من المقرر بثها يوم الثاني من ديسمبر الجاري، لكن التلفزيون الإيطالي امتنع "عن بثها لأسباب غير مفهومة".