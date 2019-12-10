قوّات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من محافظات الضّفة

المصدر: الضفة الغربية - وكالات

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من محافظات الضّفة فجر أمس، فيما حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من تدهور صحة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 78 يوماً ضد اعتقاله الإداري.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المنظمة قدري أبو بكر، في بيان، إن الأسير أحمد زهران من قرية دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، يعاني ظروفاً صحية صعبة بفعل إضرابه المستمر عن الطعام. وذكر أبو بكر أن زهران يتعرض لانتهاكات متواصلة على مدار الساعة مثل النقل المستمر وحرمانه من التواصل مع عائلته بهدف كسر إضرابه وإرادته. والليلة قبل الماضية.

أعلنت مصادر فلسطينية أن الأسير مصعب الهندي علق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 75 يوماً، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.