السيسي يؤكد على ضرورة الحلول السياسية لأزمات المنطقة

المصدر: القاهرة - البيان

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، العلاقات العسكرية مع وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، وسبل التعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأكد السيسي، خلال اللقاء الذي عقد بالقاهرة، وجاء في إطار الزيارة الأولى لوزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها.

وأضاف الرئيس المصري إن هناك ضرورة أيضاً لدفع جهود التنمية في منطقة جنوبي المتوسط ودول القارة الأفريقية.

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير دفاع الجبل الأسود ما حققته مصر من نجاحات في التعامل مع ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ودورها في الحد منهما.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، وأكد حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، ولا سيما في ظل دورها الداعم لإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.

وأثنى بوسكوفيتش على النجاح الذي حققته القيادة السياسية في مصر، بجعلها نموذجاً ملهماً يحتذى به في منطقة تعاني الأزمات والاضطرابات.