السعودية وإيران توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج

المصدر: الرياض - د.ب.أ

وقعت المملكة العربية السعودية وإيران اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم الحج المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أول من أمس، أن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بحث مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور علي رضا رشيديان «عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج إيران»، مشيرة إلى أنه «عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج إيران بموسم حج 1441هـ (2020)».

ووقع بنتن ورشيديان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد بنتن حرص واهتمام الحكومة السعودية على تيسير كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كافة أنحاء العالم.