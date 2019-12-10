ولي العهد السعودي يعزي ترامب بضحايا حادث فلوريدا

المصدر: الرياض، واشنطن - وكالات

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب ولي العهد السعودي عن تعازيه للرئيس الأمريكي ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. كما نقل محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة. وجدد التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود ديري إن ترامب شكر «ولي العهد على مساعدة السعودية في التحقيق وعلى شراكتها المستمرة».

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي قال، أول من أمس، إن المحققين يعتقدون أن الطالب السعودي تصرف بمفرده عندما قتل ثلاثة أشخاص في القاعدة الأمريكية.