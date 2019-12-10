نور سلطان تستضيف الجولة الـ14 من مباحثات «استانا» اليوم

المصدر: نور سلطان-وكالات

أكدت كازاخستان أمس أن جميع الأطراف في عملية أستانا حول سوريا ستشارك في الجولة الـ14 من المحادثات المقررة اليوم وغدا في العاصمة نورسلطان.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن آيبك سمادياروف الناطق باسم الخارجية الكازاخية قوله في مؤتمر صحافي «إن وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسون سيشارك بصفة مراقب في الجولة الـ14 من محادثات أستانا» مضيفاً أن جميع الأطراف في عملية «أستانا» أكدت مشاركتها وبدأت بالفعل بالوصول إلى عاصمة كازاخستان.

وأشار سمادياروف إلى أن وفود الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) ستشارك في المحادثات فضلاً عن وفد الحكومة السورية وممثلي المعارضة.

مشاورات

وذكر سمادياروف أن الوفد الروسي سيرأسه مبعوث الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرنتييف بينما سيرأس الوفد الإيراني المساعد الأول لوزير خارجية البلاد للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري. وعشية انطلاق أعمال المحادثات يعتزم ممثلو البلدان الضامنة إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء.. ومن المقرر عقد جلسة عامة بمشاركة جميع الأطراف غداً الأربعاء.

وكان سمادياروف أعلن في الـ 25 من الشهر الماضي أن جدول أعمال الجولة المقبلة من محادثات أستانا سيتضمن تعزيز العملية السياسية مع الأخذ بالاعتبار إطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقدت 13 اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.