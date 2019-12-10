السجن 8 أعوام لأردني خطط لمهاجمة سفارة إسرائيل

المصدر: عواصم - أ.ف.ب

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس حكماً بالسجن 8 سنوات بحق أردني خطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمّان وموظفيها عام 2018.

وحكمت المحكمة على المدان خالد أبو ريا (33 عاماً) بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهمة «التهديد بالقيام بأعمال إرهابية».

ووفقاً للائحة الاتهام «إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وخلال شهر يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمّان».

وأعد المدان «خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين».

خطوة أمريكية

وألقي القبض عليه في يوليو 2018. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وفي مايو 2018 افتتحت واشنطن سفارتها لدى إسرائيل في القدس المحتلة رسمياً في خطوة أثارت جدلاً عالمياً.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 3 سنوات بحق أردني آخر يدعى منير إبراهيم (27 عاماً) بعد إدانته بتهمة «التهديد باستخدام العنف».

لائحة الاتهام

وبحسب لائحة الاتهام قرر المدان تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين وعاين منطقة المغطس قرب البحر الميت (نحو 50 كلم غربي عمّان) «كونها قريبة من الجانب الإسرائيلي من أجل التسلل من خلالها».

وفي أغسطس 2018 غادر المدان منزله في عمّان متوجهاً إلى منطقة البحر الميت وحاول التسلل من خلال الأسلاك الشائكة الفاصلة فتم القبض عليه.