الحكومة الليبية تدعو لتدخل أممي في احتجاز أحد طياريها

المصدر: طبرق- وكالات

دعت الحكومة الليبية المؤقتة، الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا إلى التدخل من أجل معاملة الطيار، الذي احتجزته ميليشيات حكومة الوفاق في مدينة الزاوية «معاملة أسرى الحرب، وفقاً لاتفاقية جنيف» بعد إعلان قيادة الجيش الليبي، فقدان الاتصال بإحدى طائراته المقاتلة من طراز «ميغ 23».

ووصفت الحكومة الموقتة في بيان المعاملة، التي تعرض لها الطيار العرفي بـ«القاسية وغير الإنسانية»، داعية حكماء الزاوية كذلك إلى سرعة التحرك، للعمل على معاملته كونه من أسرى الحرب. وجاء في البيان أن سقوط المقاتلة التابعة لسلاح الجو الليبي يبعث للريبة من وصول أسلحة تركية مضادة للطيران ومتطورة بعد توقيع الاتفاق.. ونحذر المجتمع الدولي من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين».