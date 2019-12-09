إقليم كردستان ينفي الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي على تسليم الإقليم 22 في المئة من الموازنة

نفى إقليم كردستان، أمس، الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي على تسليم الإقليم 22 في المئة من الموازنة قبل تقديم استقالته، موضحاً أن الاتفاق يقضي بتسليم 250 ألف برميل يومياً.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، في تصريح صحافي، إن الاتفاق النهائي الذي توصل إليه الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يومياً لشركة سومو مقابل منح كردستان نسبة 12.6 في المئة من الموازنة الاتحادية تشمل رواتب البيشمركة.

ونفى فارس في تصريحه، صحة الأنباء بشأن الاتفاق مع عبدالمهدي قبل تقديم استقالته على تسليم الإقليم 22 في المئة من الموازنة.

وأضاف إن تطبيق هذا الاتفاق سيتم حال إقرار موازنة العام المقبل. بغداد - البيان