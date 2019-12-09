الإمارات: نولي اهتماماً كبيراً بالشباب ونعمل على تمكينهم

المصدر: جنيف - وام

أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، أن حكومة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً للشباب وتمكينهم من أجل تحمل المسؤوليات والابتكار والمساهمة في رفاهية المجتمع.

ونوّه الزعابي في كلمة له خلال مؤتمر «محاكاة منظومة الأمم المتحدة»، الذي ترعاه بعثة الدولة في جنيف، إلى سعي دولة الإمارات لتعزيز القيم الراسخة في مجتمع الشباب، إلى جانب تعزيز شعورهم بالانتماء والتفاني في خدمة الوطن.

وعبر عن فخره بتعيين وزيرة دولة لشؤون الشباب في العام 2016، وتأسيس الهيئة الاتحادية للشباب في العام 2018، والتي تهدف إلى تطوير مراكز في جميع أنحاء البلاد تكون حاضنة للأفكار الإبداعية الشبابية.

وأكد على حرص منظومة الأمم المتحدة الكبير على إشراك الشباب في أنشطتها وبرامجها، وتعزيز حقوقهم وتطلعاتهم.

وعبر الزعابي في ختام كلمته عن أمله في أن يزود هذا المؤتمر الشباب بالمهارات اللازمة لفهم أسلوب عمل المجتمع الدولي وأهدافه النبيلة.