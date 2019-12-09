قرقاش: السعودية أخذت زمام المبادرة بعد هجوم القاعدة الأمريكية

المصدر: دبي - البيان - الرياض - وكالات

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن المملكة العربية السعودية تمكنت من السيطرة على زمام المبادرة في إطار قضية الهجوم المسلح في قاعدة بينساكولا الأمريكية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها». وأضاف معالي الوزير قرقاش: «أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بينساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً».

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء الجمعة الماضية، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقاً أن الهجوم نفذه طالب سعودي.

مباحثات

في سياق آخر، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في الرياض، غداً (الثلاثاء)، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.