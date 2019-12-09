«الانتقالي» متمسك باتفاق الرياض

المصدر: عدن - وكالات

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أمس، أنه يتمسك بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية وفقاً لآليته المحددة.وجاء في بيان صادر عن المجلس أن هيئة رئاسته عقدت اجتماعها الدوري، برئاسة رئيس المجلس عيدروس قاسم الزبيدي.

وقال إن «الاجتماع، وقف أمام نتائج اتفاق الرياض»، مستعرضاً ما قال إنها «الخروقات التي قامت بها الحكومة اليمنية لآليات الاتفاق منذ ما بعد التوقيع عليه».

وأكدت هيئة رئاسة المجلس تمسكها بضرورة تنفيذ الاتفاق وفقاً للآلية المحددة فيه أولاً بأول، ورفضها الانتقائية في التقديم والتأخير لتنفيذ أي من بنود الاتفاق أو رفضه.

كما وقف الاجتماع أمام الوتيرة المتصاعدة للأعمال الإرهابية التي طالت الكوادر الأمنية الجنوبية، حسب البيان.