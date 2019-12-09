إفشال هجوم ميليشياوي على الضالع

المصدر: عدن - البيان

أفشلت القوات اليمنية المشتركة هجوماً لميليشيا الحوثي التابعة لإيران على منطقة الفاخر على الحدود بين محافظتي الضالع وإب، فيما واصلت هذه الميليشيا خروقها لاتفاق الحديدة واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية بيت الفقيه.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة، تصدت لهجوم كبير شنته ميليشيا الحوثي على «حبيل حُمَّان»، على الجهة الشمالية من قطاع الفاخر على حدود محافظة الضالع مع محافظة إب، وخاضت مواجهات عنيفة مع هذه الميليشيا التي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة وأجبرتها على التراجع بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

أما في محافظة الحديدة، حيث تواصل ميليشيا الحوثي خرق الهدنة، هاجمت هذه الميليشيا مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بالمحافظة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ووفق مصادر عسكرية، فإن الميليشيا هاجمت المواقع تحت غطاء قصف مدفعي عنيف، إلا أن القوات المشتركة أفشلت الهجوم.

وفي مديرية حيس جنوب المحافظة، عادت ميليشيا الحوثي إلى استهداف التجمعات السكنية، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، قصفت بالمدفعية الأحياء السكنية في المدينة بشكل عشوائي.