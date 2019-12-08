عريقات يطالب بخطوات ملموسة لمنع تدمير حل الدوليتن

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

عدّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن قرار الكونغرس الأمريكي الداعم لحل الدولتين، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، ضربة قوية لمحاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب شرعنة الاستيطان والضم.



وقال عريقات، في تعقيبه على القرار: «نطالب بخطوات ملموسة لمنع إدارة ترامب وإسرائيل من الاستمرار في مخالفة القانون الدولي وتدمير خيار الدولتين».

وكان الكونغرس الأمريكي صادق بأغلبية 226 مقابل معارضة 188، على القرار الذي طرحه العضو الديمقراطي الآن لوينثال.



وأكد القرار أنه بحل الدولتين فقط يتعزز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين، ويمكن أن يضمن بقاء إسرائيل وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أنه يمكن للولايات المتحدة، بدعم من الشركاء، أن تؤدي دوراً بناءً في إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين، بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة السابقة.



وشدد على أنه «من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين وجيرانهم، من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية بموجب قانون الولايات المتحدة».

وتابع أن «اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ينبغي أن يؤيد صراحة حل الدولتين».