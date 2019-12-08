تعهد أمريكي بمعالجة «رفع اسم السودان» من لائحة الإرهاب قريباً

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي بروبرت أوبراين، أمس، خلال استقباله رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، بمكتبه في البيت الأبيض، أن بلاده حريصة على معالجة ملف رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب في أسرع الآجال.ورحَّب أوبريان، في مُستهل اللقاء، بحمدوك، وأكد دعم بلاده والرئيس دونالد ترامب للحكومة الانتقالية، حتى يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان. وشكر حمدوك مضيفه على الاستقبال، مؤكداً أن ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين سيعزز العلاقات الثنائية، وأضاف أن الثورة السودانية بسلميتها تمثل نموذجاً يُحتذى في الإقليم.

وتطرَّق الجانبان لموضوع سد النهضة، حيث أكد أوبراين حرص ترامب على إيجاد صيغة توافق تخدم مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.