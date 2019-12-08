قُتل ثمانية أشخاص شمال شرقي كينيا

المصدر: نيروبي - أ.ف.ب

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم عدة شرطيين بهجوم استهدف حافلة شمال شرقي كينيا،أمس، تبنّته حركة الشباب الصومالية.

وقال ناطق باسم الرئاسة الكينية، في بيان أمس، إنّ الرئيس أهورو كينياتا أُطلع على القتل الوحشيّ لثمانية أشخاص، بينهم شرطيون، خلال اعتداء في محافظة واجير. لكنّ مسؤولاً كبيراً في الشرطة أفاد أن الحصيلة عشرة قتلى، بينهم سبعة شرطيين. وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «فقدنا سبعة عناصر شرطة في الهجوم على الحافلة»، وتابع أن «الحصيلة الإجمالية للقتلى عشرة أشخاص، تم التعرف إلى أحدهم، وهو طبيب محلي».