وفد بريطاني يتفقّد مطار شرم الشيخ تمهيداً لاستئناف الرحلات

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن مصدر بالطيران المدني المصري قيام وفد بريطاني تابع لسلطة الطيران البريطانية بتفقد مطار شرم الشيخ الدولي، استعداداً لاستئناف الرحلات الجوية خلال الشهر الجاري، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن المدينة. وقال المصدر، في تصريح أمس، إن الوفد البريطاني تابع كل الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ استعداداً لاستئناف الرحلات.

وأشاد الوفد بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطار، وبعمليات التحديث التي تجرى به، وأعرب عن سعادته بفاعلية النظام والتطور في الأداء داخل المطار، ولم يُبْدِ أي ملاحظات عقب انتهاء الجولة التفقدية بالمطار، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن أول رحلة بريطانية ستصل من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة شرم الشيخ، وعلى متنها 168 راكباً خلال الشهر الحالي، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعياً حتى مارس المقبل.