إضراب في الخليل غداً رفضاً للاستيطان

المصدر: الخليل - وكالات

أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في محافظة الخليل، أن يوم غد سيكون إضراباً شاملاً في المحافظة، للتصدي للهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.

مخطط تهويدي

وقالت «فتح»، في بيان صحافي أمس، إن استهداف الخليل، واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف، والاستيلاء على الأراضي شمالي المحافظة وجنوبيها، وفي مسافر يطا، واغتيال الشهداء عمر البدوي من مخيم العروب، وبدوي المسالمة من دورا، ومحمد نواجعة من يطا، وعمليات الدهم والاستيلاء المستمرة في مناطق المحافظة كافة، تدلل على أن هناك قراراً سياسياً من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة، استكمالاً لمخطط التهويد، ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.

وأكدت حركة فتح أنها ستعمل بكل جهد ممكن لوقف الإجراءات الاحتلالية التهويدية في الخليل، وباقي أراضي دولة فلسطين، وفاءً لدماء الشهداء ونضالات شعبنا، وحقه في تقرير المصير فوق أرضه التاريخية.