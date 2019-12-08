المصدر: مسقط - وكالات

أعلنت سلطنة عمان، أمس، أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، غادر السلطنة متوجهاً إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوص الطبية.

وقال بيان لديوان البلاط السلطاني، نقلته وكالة الأنباء العمانية: «بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وذلك هذا اليوم 10 من ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 7 من ديسمبر 2019 م، متوجهاً إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوص الطبية».

ونوهت الوكالة العُمانية بأن الفحوص ستستغرق فترة محدودة من الوقت.وكان السلطان قابوس قد سافر إلى الخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ عام 2014.