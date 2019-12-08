ترحيب سعودي بحريني بتبادل السفراء بين السودان وأمريكا

المصدر: الرياض - وكالات

رحبت وزارة الخارجية السعودية، أمس، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما بعد فراغ دبلوماسي استمر أكثر من عقدين.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان يعد تفهماً من الولايات المتحدة الأمريكية للمرحلة المهمة التي يمر بها السودان، والتي تتطلب تظافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة في المجالات كافة، وعلى أعلى المستويات.

وأشارت إلى أن ذلك يشكّل «دعماً للحكومة الانتقالية في السودان التي تشكلت في 21 أغسطس 2019م، ويسهم في مد جسور متينة من العلاقات، ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين للدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية، وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، ورفع كل العقوبات الاقتصادية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والتعافي من الأزمة التي مر بها».

في سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ الأسى والحزن لإطلاق أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا النار، ما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية عبر «تويتر»: «نعرب عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار، مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين».