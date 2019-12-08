تظاهرات منددة بانتهاكات الفصائل الموالية لتركيا

المصدر: الحسكة - وكالات

شهد عدد من المناطق الواقعة تحت الاحتلال التركي شمال سوريا، تظاهرات انطلقت في مدينة تل أبيض والقرى المحيطة بها، مثل علي باجلية، خربة الرز، سكرية، مستور، وترافقت مع إطلاق نار على المتظاهرين الذي خلف سقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات تطالب بسقوط الاحتلال التركي وخروج الفصائل الموالية لها.

ووفق تقارير محلية سورية، خرجت التظاهرات تنديداً بسرقة الفصائل الموالية لتركيا صوامع القمح وبيعها في السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى نردة الطحين وارتفاع أسعار الخبز بشكل غير مسبوق، لا سيما وأن الفشل الأمني ترافق مع انعدام الخدمات، وتدهور الوضع العام الذي ترافق مع تصاعد وتيرة الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة، من اعتقالات لخطف ونهب شامل.