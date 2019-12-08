دورية روسية تركية مشتركة على الطريق الدولي شمال سوريا

المصدر: الحسكة - وكالات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء مرحلة جديدة من الدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية، حيث جرى تسير دورية مشتركة بين الطرفين على الأوتوستراد الدولي الذي يبعد عن الحدود مع تركيا نحو 32 كيلومتراً، وجابت الدورية الـ 13 من قرية ليلان الخاضعة للاحتلال التركي حتى صوامع عالية التي انتشر فيها الروس قبل أيام، وصولاً إلى غرب بلدة تل تمر عند الطريق الدولي، وانتهت الدورية عند قرية غيبش، حيث عادت القوات التركية نحو ليلان، فيما تابعت القوات الروسية طريق العودة نحو مطار القامشلي، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يتم تسير دورية بمناطق خارجة عن سيطرة تركيا وليست عند الشريط الحدودي.