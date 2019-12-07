قابوس بن سعيد يتوجه إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت وكالة الأنباء العُمانية اليوم أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان سيغادر السلطنة متوجهاً إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقالت الوكالة: "بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم وذلك هذا اليوم 10 من ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 7 من ديسمبر 2019 م متوجها إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية".

ونوهت الوكالة العُمانية إلى أن الفحوصات ستستغرق فترة محدودة، وعلقت: "حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في حله وترحاله وجعله ذخرًا وفخرًا للوطن العزيز وأبنائه البررة الأوفياء".

كلمات دالة:
  • السلطان قابوس،
  • قابوس بن سعيد،
  • سلطنة عمان،
  • فحوصات طبية
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