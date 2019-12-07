37 جريحاً فلسطينياً بمسيرات العودة

المصدر: غزة ـ وكالات

أصيب 37 فلسطينياً أمس بنيران الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة أن الطواقم الطبية تعاملت مع 37 إصابة مختلفة، 4 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وتوجه آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ83 لمسيرات العودة وكسر الحصار. ووصل الشباب الفلسطيني تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي دعت لأوسع مشاركة ممكنة مؤكدة على سلمية التظاهرات.

ونشر جيش الاحتلال مزيداً من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات التي توقفت لثلاثة أسابيع.

إلى ذلك، اعتبر خبراء قانونيون أن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحظر تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس المحتلة، واعتقال طاقمه أمس خرق للقانون الدولي وتعدٍ على الحريات التي يحميها القانون الدولي.

وأضافوا أن الهدف مما جرى اليوم في القدس من اعتقال للصحفيين الأربعة منع أي تواجد للمؤسسات الفلسطينية السيادية في القدس المحتلة، خصوصاً أن التلفزيون يعمل منذ 20 عاماً في القدس، ويعتبر من رموز السيادة الفلسطينية.