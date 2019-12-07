ميليشيا الحوثي: يجبر مريض على دفع 350 ألفاً أو الاعتذار وحذف المنشور في الفيسبوك

المصدر: عدن - وكالات

رفضت ميليشيا الحوثي بصنعاء إخراج الشاب أحمد قطران من مستشفى الشيباني بصنعاء بعد أن أجرى عملية جراحية، وذلك على خلفية منشور تم كتابته في فيسبوك من قبل عبدالوهاب قطران والد المريض وخلافات حول أجر العملية بعد أن كانوا قد اتفقوا على مبلغ معين قبل أن يتضاعف.

وبحسب الأب فإنه وأثناء ذهابهم لدفع الفاتورة طلب منه أحد إداري المستشفى يدعى وائل الدبعي دفع مبلغ 350 ألفاً أو الاعتذار وحذف المنشور، حيث استغرب أن تصل البلطجة إلى المستشفيات، وأن تمارس مهنة الطب بهذه الصورة.

وقد أكد أنه تم احتجاز الأولاد في المستشفى واعتقال أخيه عارف قطران والذهاب به إلى قسم الشرطة المجاور للمستشفى، قبل أن يفرجوا عنه بعد تعهد خطي بحذف المنشورات.

وبحسب قطران تحولت المستشفيات في عهد ميليشيا الحوثي إلى معسكرات اعتقال.

وقد حمل عبدالوهاب قطران ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة فيما حدث لأولاده وأخيه، مشيراً إلى أن ابنه في حالة صحية متدهورة.

وكانت ميليشيا الحوثي أغلقت 8 مستشفيات خاصة في العاصمة صنعاء، بينها مستشفيات سعوان والهلال الأبيض والخزان والسلام التخصصي.